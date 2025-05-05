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5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu

5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da birçok çift, 5 Mayıs 2025'i nikah tarihi olarak tercih etti. Tekirdağ'da bu tarihte 20 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftler, bu tarihi özel kılan anlamlı bir anı yaşadıklarını belirtti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi.

5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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