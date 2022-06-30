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5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

ANKA - Güncel
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5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

TBMM’deki beş komisyon, Meclis tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM'deki beş komisyon, Meclis tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM, 1 Temmuz'da yasama faaliyetine ara verecek ve tatile girecek. Beş komisyonun Meclis tatildeyken çalışmaya devam etmesine ilişkin TBMM kararları bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Meclis tatildeyken de çalışacak.

ANKA / Güncel

1 Temmuz Güncel Haberler

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