5 kişiyi ölüme, fren sistemindeki arıza götürmüş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı. Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Otobüsün şarampole devrildiği alandaki keskin virajlar dikkat çekti.