5 KİŞİLİK AİLENİN BULUNDUĞU TRİPORTÖR SÜRÜCÜSÜNE 3 BİN 518 TL CEZA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte plakasız triportör ile seyahat eden sürücüye toplam 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet ile fazla yolcuyla yolculuk yapılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, 3'ü çocuk 5 yolcuyla seyir halinde olan triportör, uygulama yapan polis ekiplerince durduruldu. Plakasız araçla, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yolculuk yapan sürücü Zahir A.?ya 'yasal sınırın üzerinde yolcu taşımaktan' 427 TL, 'plakasız araç kullanmaktan' 3 bin 91 TL olmak üzere toplam 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel