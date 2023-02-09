5 kişilik aileden 3'ü, enkazdan 79'uncu saatte kurtarıldı, diğerleri aranıyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 79 saat sonra bir mucize haberi daha geldi. Trabzon Caddesi'nden gece saatlerinde geçen Füsün Kepele, yıkılan 3 katlı binanın enkazından ses duydu. Kepele'nin arama-kurtarma ekiplerine haber vermesi ile enkazdaki 5 kişilik Ömeroğlu ailesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin sabah saatlerine kadar yürüttüğü çalışmalarda, ilk olarak küçük Hanin'e ulaşıldı. Daha sonra 6 aylık ikizlerden Liye ile baba Ahmet Ömeroğlu, enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin yaralı olarak ulaştığı 3 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ekipler, enkaz altındaki anne Esma ile 6 aylık ikiz kızlarından Tehliye'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ömeroğlu ailesinin 10 yıl önce Suriye'den Kahramanmaraş'a yerleştiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel