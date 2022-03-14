5 KİLO ESRARI OTOMOBİLİN YEDEK LASTİĞİNE GİZLEMİŞLER

KONYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinin yedek lastiğine gizlenen 5 kilo esrar ele geçirildi.

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Takip edilen otomobili durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo esrarı ele geçirdi. Otomobildeki 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Aynı gün kentte 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının evlerine baskın yapan narkotik polisi, 750 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin, 65 gram esrar, 12 gram kokain, 20 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin 14'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i, tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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