5. Kepez Kitap Fuarı kapılarını yarın açıyor

Kepez Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 3-13 Mayıs'ta kitapseverlere kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yarın saat 14.00'te açılacak Kitap Fuarı, 10 gün boyunca birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak.

Antalyalılardan her yıl yoğun ilgi gören fuar, bu yıl da yüzlerce etkinliğe ve imza günlerine ev sahipliği yapacak. Okuyucular çok sevdikleri yazarlarla tanışma imkanı bulacak.

Kitap fuarında panel, söyleşi, imza günleri gibi etkinlikler düzenlenecek.