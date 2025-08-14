5. Keban Su ve Alabalık Festivali Başlıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde "5. Keban Su ve Alabalık Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi işbirliğince düzenlenecek festival 15-17 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivale herkesi davet etti.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bu özel etkinlikte Anadolu'nun sıcaklığını, Fırat'ın huzurunu Keban Baraj Gölü'nün eşsiz doğasında, bolca eğlence, adrenalin dolu, unutulmaz anlar yaşatacak. Festival programımıza herkesi davet ediyorum."