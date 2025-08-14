5. Keban Su ve Alabalık Festivali Başlıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '5. Keban Su ve Alabalık Festivali', Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi işbirliğiyle düzenleniyor. Festivalde çeşitli etkinlikler yer alacak ve herkese açık davet yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "5. Keban Su ve Alabalık Festivali" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi işbirliğince düzenlenecek festival 15-17 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivale herkesi davet etti.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bu özel etkinlikte Anadolu'nun sıcaklığını, Fırat'ın huzurunu Keban Baraj Gölü'nün eşsiz doğasında, bolca eğlence, adrenalin dolu, unutulmaz anlar yaşatacak. Festival programımıza herkesi davet ediyorum."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
