5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP, AĞIR YARALANDI Güncel Haberler KARAMAN'da, oturduğu 5 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Beytullah Demir (24), ağır yaralandı. KARAMAN'da, oturduğu 5 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Beytullah Demir (24), ağır yaralandı. Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Demir'in düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Demir, ilk müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaptı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP, AĞIR YARALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.