5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA UÇURTMA UÇURDU
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu.
- Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir evin çatısına çıkan ve kimliği belirlenemeyen kişi, uçurtma uçurdu. Çatıdaki kişinin, uçurtma uçurduğu sırada dengesini korumakta güçlük çektiği görüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel