5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA UÇURTMA UÇURDU BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu. BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi. Orhaniye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir evin çatısına çıkan ve kimliği belirlenemeyen kişi, uçurtma uçurdu. Çatıdaki kişinin, uçurtma uçurduğu sırada dengesini korumakta güçlük çektiği görüldü. O anlar kameralara yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Güncel Haberler

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