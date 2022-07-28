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5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA UÇURTMA UÇURDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın kiremitlerle örülü çatısına çıkan bir kişi, uçurtma uçurdu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Orhaniye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir evin çatısına çıkan ve kimliği belirlenemeyen kişi, uçurtma uçurdu. Çatıdaki kişinin, uçurtma uçurduğu sırada dengesini korumakta güçlük çektiği görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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