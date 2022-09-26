"5. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı Güncel Haberler "Ben Geleceğim-İnsan, Çevre, İklim" temasıyla gerçekleştirilecek "5. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. "Ben Geleceğim-İnsan, Çevre, İklim" temasıyla gerçekleştirilecek "5. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. Kadın Birliği Platformu tarafından düzenlenen yarışma, kadim değerleri ve çevre ahlakını hatırlatmayı, ihya etmeyi hedefliyor. Yunus Emre Enstitüsü, Akyurt Belediyesi ve Çubuk Belediyesinin desteklediği yarışma, aynı zamanda çevre ve iklim krizine karşı mücadele konusuna fotoğraf ve sinemanın görsel anlatımı ile katkı sunmayı amaçlıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından yarışma kapsamında verilecek toplam ödül ise 60 bin lira olarak açıklandı.??????? Duyarlı Medya Platformu ve Keçiören Belediyesinin iletişim sponsorluğunu üstendiği yarışmaya katılmak isteyenler "kadimdegerlerkisafilm.org" adresinden detaylı bilgi alabilir. Güncel Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı Yunus Emre Güncel Haberler

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