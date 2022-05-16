5. İzci Oyunlarında kazanan kardeşlik oldu - Haberler

KOCAELİ (Bültenler) - 5. İZCİ OYUNLARI

Türkiye'de bir ilk olan ve beşincisi düzenlenen izci oyunları Sekapark'ta oluşturulan 12 parkurda gerçekleşti. İlimizde yer alan 9 izci kulübünün katılım sağladığı oyunlarda yaklaşık 700 izci hazır bulundu. 5. İzci Oyunları zamana karşı yarışılan, denge, çevre kontrolü ve koordinasyon gelişimini destekleyen içerikte tasarlandı. İzci oyunlarında toplamda 4 kategorinin olduğu Oymak Kız, Oymak Erkek, Ergin Kız, Ergin Erkek'te dereceye girenlere ödülleri verildi.

''BEN EZELDEN BERİ HÜR YAŞADIM''

Etkinliği takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yarışmalara katılan tüm izcilere başarılar diledi. İzciliğin getirdiği disiplinin gençlerin hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, ''Bu etkinliği izci kardeşlerimizin iletişimin geliştirilmesi, tatlı bir rekabet ile dostluk oluşturulması ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi amacıyla düzenledik. Akif diyor ki; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım…' Her 19 Mayıs'ta bunu daha iyi hatırlamalı, özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. Bu millet en zor zamanlarında bile hürriyetinden taviz vermemiştir. Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadelede gösterdiğimiz birlik ve beraberlik her daim devam etmektedir'' dedi.

ETKİNLİĞE KATILAN KULÜPLER

Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gölcük Belediye Spor Kulübü Derneği, Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İzmit Belediye Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Derneği, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kocaeli İz Gençlik Spor Kulübü Derneği katıldı.

DERECEYE GİRENLER

Oyunlarda dereceye giren kulüpler ise şöyle belirlendi.

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