5. İstanbul Uluslararası Su Forumu 2026'da Gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Su Forumu'nda, küresel iklim değişikliği çerçevesinde su yönetimi konularının ele alınacağını açıkladı. Forum, sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

(ANKARA) - Küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alınacak.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla Bakanlık bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilen Uluslararası Su Forumu'na beşinci kez ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Toplantının, küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi hadiselerle kendini sadece ülkemizde değil tüm dünyada derinden hissettiren küresel iklim değişikliği, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun bir kararlılık gerektiriyor. Küresel alandaki birçok sorunun çözümüne sunduğu katkıyla uluslararası arenada söz sahibi olan ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin yine uluslararası bir platformda tartışılarak çözüm üretilmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 'Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' ana temasıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Toplantıda, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacak."

Yumaklı, İstanbul Uluslararası Su Forumlarının, düzenlendiği ilk günden itibaren Türkiye'nin su yönetimindeki vizyonunu dünyayla paylaşan, işbirliği ve ortaklıkları güçlendiren saygın bir uluslararası platform konumunda olduğunu vurgulayarak, "5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun da ülkemize ve dünyamıza su yönetimi konusunda bilimsel gelişmeler ışığında önemli katkılar sunacağına inanıyor, su dünyasını, küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

