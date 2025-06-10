5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor
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Bu yıl 'Connecting' temasıyla düzenlenecek olan 5. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF'25), 11-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Festivalde 80 sanatçının eserleri ve çeşitli etkinlikler sanatseverleri bekliyor.

Türkiye'nin uluslararası platformdaki ilk ve tek dijital sanat festivali "5. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF'25), bu yıl "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve PASHA Bank sponsorluğunda düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YEE'nin destek verdiği festivalde 80 yerli ve yabancı sanatçının eserleri, dijital şovlar, robot gösterileri ile tiyatro, atölye ve paneller sanatseverleri bekliyor.

YEE, IDAF'25'in bu yıl "Connecting" temasıyla Paris'te yapılan ön gösterimine, dijital sergi ile katıldı.

17-20 Nisan'da Paris'te düzenlenen ön gösterimde, yapay zeka tarafından yeniden yorumlanan geleneksel Türk sanat eserleri yer aldı.

Yapay zeka teknolojisiyle üretilen 20 özgün eser, artırılmış gerçeklik (AR) destekli mobil uygulama aracılığıyla izleyicilere hareketli ve etkileşimli bir deneyim sundu.

YEE organizasyona sağladığı sponsorluk desteğinin yanı sıra, festivalin Fransa'daki sanat çevrelerine tanıtılması ve etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasında aktif rol üstlendi.

YEE, 11-15 Haziran'da ise İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivale, Paris'te gerçekleştirdiği serginin yeni ve daha kapsamlı formuyla katılacak.

Geleneksel Türk sanatlarını yapay zeka ile yeniden yorumladığı eserler artırılmış gerçeklik (AR) destekli mobil uygulama sayesinde izleyicilere etkileşimli bir deneyim sunulacak.

Sanat, teknoloji ve kültürün birleştiği benzersiz festival herkese açık olacak.

2025 İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında 12 Haziran'da Dr. Ebru Ertürk Kılıç moderatörlüğünde YEE Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, Salvatore Schirmo ve Florent Signifredi ile "Dijital Kültür Hala Kamusal Bir Kültür Mü, Yoksa Ortak Alanı mı Kaybediyoruz?" başlıklı uluslararası panel yapılacak.

13 Haziran'da ise YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy tarafından "Geçmişten Geleceğe Türkiye'nin Kültürel Mirasının Dijital Yolculuğu" başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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