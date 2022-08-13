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5. İslami Dayanışma Oyunları'nın maskotu "Balaban"dan esinlenerek oyuncak üretiyorlar

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5. İslami Dayanışma Oyunları'nın maskotu 'Balaban'dan esinlenerek oyuncak üretiyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'ndaki (KOMEK) eğitimlere katılan kadınlar, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın maskotu olan "Balaban"dan esinlenerek pelüş oyuncak üretiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'ndaki (KOMEK) eğitimlere katılan kadınlar, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın maskotu olan "Balaban"dan esinlenerek pelüş oyuncak üretiyor.

Karatay ilçesindeki KOMEK atölyesinde el işçiliğiyle 20 kadın tarafından üretimi yapılan ve "Balaban"a benzeyen oyuncaklar, oyunları takip eden yerli ve yabancı sporseverlerden ilgi görüyor. Pelüş oyuncakların siparişi internetten de verilebiliyor.

Atölye sorumlusu Zehra Yıldırım, AA muhabirine, pelüş kumaştan yapılan oyuncağın üretim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Kentte devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın maskotundan esinlendiklerine işaret eden Yıldırım, "Ev sahibi olduğumuz için biz de oyunlara katkı sağlamak istedik ve 20 kadın arkadaşımızla Balaban'ın imalatına başladık." dedi.

Oyuncağın üretim sürecine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Balaban adı verilen maskot oyuncağın ilk başta çizimi yapıldı. Model oluşturulduktan sonra tasarımı yapıldı, ardından da üretime başladık. Arkadaşlarımızla iş bölümü yaparak, maskot oyuncağın parçalarını ayrı ayrı üretiyoruz. Çalışanlarımızın hepsi kadınlardan oluşuyor."

"Balaban" oyuncağının küçük ebatlarda üretimini ve anahtarlığını da yapacaklarını dile getiren Yıldırım, arzu eden sporseverlerin oyuncak siparişi verebileceğini belirtti.

Yıldırım, atölyede kadınlar tarafından pelüş oyuncağın yanı sıra amigurumi oyuncak üretimi de yaptıklarını kaydetti.

AA / Savaş Güler - Güncel

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