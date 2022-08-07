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5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Nasıl Türkiye bir baştan diğer uca kadar her alanda ihya olduysa Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla engin vizyonuyla her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle geliştiyse bir dönüşümü gerçekleştirdiyse hem...

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Nasıl Türkiye bir baştan diğer uca kadar her alanda ihya olduysa Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla engin vizyonuyla her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle geliştiyse bir dönüşümü gerçekleştirdiyse hem yerel yönetimlerde hem hükümet yaklaşımında Konya sporda da gençlikte de güçlü bir gelişimi gerçekleştirdi." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Konya'da bir otelde düzenlenen "Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti Açılış Töreni Programı Gala Yemeği"ne katıldı.

Çok sayıda ülkeden resmi delegasyonun katıldığı yemekte konuşan Bakan Kasapoğlu, birbirinden güzel spor tesislerinin son 3 yılda İslam Oyunları hazırlık çalışmaları kapsamında kente kazandırıldığını söyledi.

Konya'da ortaya çıkan yeni tesislerin, modern spor altyapısının gelecekte de Türkiye'nin yeni sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Nasıl Türkiye bir baştan diğer uca kadar her alanda ihya olduysa Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla engin vizyonuyla her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle geliştiyse bir dönüşümü gerçekleştirdiyse hem yerel yönetimlerde hem hükümet yaklaşımında Konya sporda da gençlikte de güçlü bir gelişimi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora, sporcuya ve gençliğe verdiği önemin kendilerine ayrıcalıklı bir destek alanını ortaya koyduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bunun sonucunda son 7 ayda ülke adına Türk sporcularının 2800'e yakın madalyayı farklı spor dallarında ülkeye kazandırdığını sözlerine ekledi.

AA / Taner Aydın - Güncel

Togo Cumhuriyeti Mehmet Kasapoğlu Türkiye Güncel Haberler

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