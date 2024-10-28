5'inci Sultangazi Kastamonu Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini ve kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Sultangazi'de bu kez Kastamonu Tanıtım Günleri düzenlendi. 23 Ekim'de başlayan program, dün sona erdi.

Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 5'inci Sultangazi Kastamonu Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan Kalender, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise "Bu programa imkan verilmesi, Belediye Başkanımızın sadece Kastamonu'ya değil bunu yapmak isteyen bütün hemşerilerimize bu imkanı vermesi çok kıymetli. Hem Sultangazimiz hem İstanbulumuz Türkiye'nin özeti" şeklinde konuştu.

KALENDER: ANADOLU KÜLTÜRÜMÜZÜ VATANDAŞLARIMIZA AKTARMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON

Aslen Kastamonulu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan Kalender ise "Taşköprü'nün meşhur sarımsağı, Tosya'nın pirinci, çekme helvamız, pastırmamız ve daha nice lezzetlerimizi daha çok insanımıza tanıtmak ve Anadolu kültürümüzü vatandaşlarımıza aktarmak için çok güzel bir organizasyon. Başkanımıza böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYLU: KASTAMONULULARIMIZIN VARLIĞI HEM GELECEĞİMİZİN HEM BUGÜNÜMÜZÜN TEMİNATIDIR

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu; "Rabbim İstanbul gibi büyükşehirlerde geleneğimizi göreneğimizi yaşamayı, aile bağlarını güçlendirmeyi, bir ve beraberliğimizi daim etsin. Kastamonulularımızın varlığı hem geleceğimizin hem bugünümüzün teminatıdır. Gelecek nesillere asilliğinizi iletmeyi Allah nasip etsin" diye belirtti.

DURSUN: BU GÜNLERİ DÜZENLEMEKTEKİ AMACIMIZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da "Anadolu Kültür Festivalimiz büyük bir güçle büyük bir katılımla devam ediyor. Bu günleri düzenlemekteki amacımız birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek. Bu topraklarda hep bir ve beraber yaşadığımızı böyle güzel etkinliklerle bir kez daha gösteriyoruz. Anadolu toprakları her zaman zor topraklardı. Elbette bugün de zor. Şehitlerimizden bahsediyoruz, gazilerimizden bahsediyoruz. Bu vatan toprakları için kan akıtanlardan bahsediyoruz. Kastamonu'nun simgesi haline gelmiş Şehit Şerife Bacı'dan feyz almış bir milletiz. Bu vatan toprağını böldürmedik, böldürmeyiz. Biz, bir ve beraber bu topraklarda yaşamaya alışmışız. Hiçbir zaman köleliğe alışmamış bir toplumuz, özgür irademiz çok güçlü ve bundan sonra da bu topraklarda özgürce ama bir ve beraber yaşayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kazanların başına geçerek misafirlere, Kastamonu'nun asırlardır süregelen ata tohumlarından yapılan meşhur siyez bulguru pilavını ikram etti.