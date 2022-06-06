5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı (2) - Haberler

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5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİAksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Aksaray Güncel Haberler

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