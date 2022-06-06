5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı (2) - Haberler

5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı (2) HAYATINI KAYBETTİAksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. HAYATINI KAYBETTİ Aksaray'da, çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen Afganistan uyruklu İsmail Muhammed (28), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, Demirören Haber Ajansı / Güncel Afganistan Aksaray Güncel Haberler

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