Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5'inci kattan düşen genç, ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'inci kattan düşen genç ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5'inci kattan düşen genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi 644. sokak üzerinde meydana gelen olayda U.B. (17), 5'inci kattaki ikametinin balkonundan dengesini kaybederek apartman bahçesine düştü. Düşen genç ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği apartmanda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.