5'İNCİ KATTAN BOŞ HAVUZA DÜŞEN ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 5'inci kattaki babasının evinin balkonundan boş havuza düşerek hayatını kaybeden öğretmen Faruk Akay(40), toprağa verildi. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 5'inci kattaki babasının evinin balkonundan boş havuza düşerek hayatını kaybeden öğretmen Faruk Akay(40), toprağa verildi. Olay dün akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Babasının 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, dengesini kaybederek bahçedeki boş havuza düştü. Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası öğretmen Faruk Akay'ın cenaze namazı bugün Körfez Bağdat Camii'nde ikindi namazı sonrası kılındı. Cenaze namazına öğretmenin ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Akay'ın cenazesi İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Lisesi Körfez Güncel Haberler

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