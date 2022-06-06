5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti - Haberler

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5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Mutlu ve Fatmanur Taşkın çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yusuf, dün apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden sarkarken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Yusuf Taşkın, ihbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük Yusuf, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Güncel Haberler

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