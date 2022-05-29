5'inci katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Omar ağır yaralandı - Haberler

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5'inci katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Omar ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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5'inci katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Omar ağır yaralandı

BURSA'da 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Suriyeli Omar Nana (3) ağır yaralandı.

BURSA'da 5'inci kattaki evin penceresinden düşen Suriyeli Omar Nana (3) ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçük olan Omar, anne ve babası diğer odada olduğu sırada, salonun penceresine tırmandı. Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Gürültü üzerine salona koşan aile, pencereden baktıklarında çocuklarını hareketsiz halde yerde yatarken gördü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, babasının kucağında Acil Servise girerken, annesi gözyaşlarına boğuldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Omar Nana'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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