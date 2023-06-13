5 ilde uluslararası suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suçlardan elde edilen geliri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında bugün operasyon yapıldı. İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun, Türkiye'deki 1 milyar lira üzerindeki malvarlığına el konuldu. Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon lira üzerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi.

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Haber: ANKARA,