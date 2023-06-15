5 İlde Düzenlenen Kara Para Operasyonunda Değeri Milyonlarca Lirayı Bulan Saatler Ele Geçirildi

5 ilde düzenlenen kara para operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yakalanan 23 şüphelinin sorgusu sürerken, operasyonda ele geçirilen ve değeri milyonlarca lirayı bulan saatler dikkat çekti

İSTANBUL İstanbul narkotik polisinin kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. 23 üyesinin gözaltına alındığı suç ağının uyuşturucu baronu J.J.L. ve onun Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten N.Y. aranırken, operasyonda ele geçirilen ve değeri milyonlarca lirayı bulan saatler dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucudan elde edilen paraları aklayanlara yönelik düzenlenen kara para operasyonunda 23 şüpheli yakalanmış, suç ağının kilit ismi; uyuşturucu baronu olarak Europol tarafından en çok aranan isimlerinden J.J.L. ve onun Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten N.Y.'nin yurtdışında olduğu saptanmıştı.

Değeri milyonlarca lirayı bulan saatler dikkat çekti

Polisiye soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yaklaşık 2 yıllık teknik ve fiziki çalışmanın ardından İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 23 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, baskın sırasında ele geçirilen ve değeri milyonlarca lirayı bulan saatler, valiz dolusu dolarlar ve külçe altınlar dikkat çekti. Başta Hollanda ve Belçika olmak üzere AB ülkelerinin birçoğunda kokain ticareti ve farklı suç organizasyonları saptanan şebekenin, Türkiye'deki mevcut menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki malvarlığına el konuldu. Operasyon sırasında saklandıkları ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 100 milyon lira üzerinde nakit ve kıymetli eşya ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi ağzına kadar döviz dolu bir bavul, dünyaca ünlü markalardan kol saatleri ve külçe altının yer aldığı görüldü.