5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 5 ilde hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Siirt'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.E'yi durdurdu.

İnceleme yapan ekipler, şüphelinin Hatay Erzin Sulh Ceza Hakimliği, Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Karaman Ağır Ceza Mahkemesince, "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.