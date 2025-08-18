5 İl'de Düzenlenen Operasyonda 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığına göre, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 41 kişi yakalandı, 26'sı tutuklandı. Operasyon, Aydın, Hakkari, Ankara, Balıkesir ve Mersin'de gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüphelinin yakalandığını, 26'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Aydın'da baskı ve cebir uygulayarak işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yürüttükleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
