4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu; 26 organizatör tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu, toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 26'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.