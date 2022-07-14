5 gündür suları akmayan kampçılar çözüm bekliyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde kamp alanlarının yoğun olarak bulunduğu Boğsak'ta yaklaşık 5 gündür suların akmaması tatilcilerin tepkisine neden oldu. Kurban Bayramı'nı susuz geçirdiklerini ve belediyeden gelen arazözlerden damacanalara su doldurduklarını belirten tatilciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisindeki kamp alanlarında 5 gündür sular akmıyor. Bungalov evler, çadır ve karavanların bulunduğu alanda tatil yapanlar, bölgeye getirilen arazözlerden damacana ve kovalara su doldurarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurban Bayramı'nı susuz geçiren tatilciler, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MESKİ) şikayette bulunarak çözüm istedi.

MESKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise turistik bölgelerde yoğunluktan kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle pompaların çalışmamasından kaynaklı su kesintileri yaşandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca bahsi geçen kamp alanlarında mağduriyet yaşamaması için bölgeye arazözle su gönderildiği ifade edildi.