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5 gündür suları akmayan kampçılar çözüm bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Atike Ceylan Kaçar - Güncel
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5 gündür suları akmayan kampçılar çözüm bekliyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde kamp alanlarının yoğun olarak bulunduğu Boğsak'ta yaklaşık 5 gündür suların akmaması tatilcilerin tepkisine neden oldu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kamp alanlarının yoğun olarak bulunduğu Boğsak'ta yaklaşık 5 gündür suların akmaması tatilcilerin tepkisine neden oldu. Kurban Bayramı'nı susuz geçirdiklerini ve belediyeden gelen arazözlerden damacanalara su doldurduklarını belirten tatilciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisindeki kamp alanlarında 5 gündür sular akmıyor. Bungalov evler, çadır ve karavanların bulunduğu alanda tatil yapanlar, bölgeye getirilen arazözlerden damacana ve kovalara su doldurarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurban Bayramı'nı susuz geçiren tatilciler, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MESKİ) şikayette bulunarak çözüm istedi.

Bölgede oturan Burçin Kutlu, MESKİ'ye başvurduklarını ancak bir gelişme kaydedemediklerini belirterek, "Tuvaletlerde suyumuz yok, evlerimizde çamaşır ve bulaşık yıkayamadık. Banyo yapamadık. Bayramımız rezil oldu. Bu yüzyılda hala damacanalarla su taşır hale geldik" dedi.

'SU İSTİYORUZ'

Kampta karavanıyla tatil yapan Müzeyyen Meydanur Punar ise "Günübirlik çadır kuran ve tatile gelen vatandaşlar var, onlar da mağdur oldu. Biz karavancılar olarak MESKİ'nin tankerle getirdiği su ile depomuzu doldursak da anca bir gün yetecek. Yetkililere sesleniyoruz, lütfen su istiyoruz" diye konuştu.

MESKİ: ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE SU VERİLEMİYOR

MESKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise turistik bölgelerde yoğunluktan kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle pompaların çalışmamasından kaynaklı su kesintileri yaşandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca bahsi geçen kamp alanlarında mağduriyet yaşamaması için bölgeye arazözle su gönderildiği ifade edildi.


Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Kurban Bayramı su Güncel Haberler

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