5. FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri Töreni Yapıldı

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri" ödül töreni Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

FOTON Derneği üyelerinin de katılımıyla belirlenen adaylar arasından jürinin değerlendirmesiyle 25 farklı kategoride ödül verildi

Anadolu Ajansı'nın (AA) haziran ayında Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği Istanbul Photo Awards 10. yıl sergisine "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülü, AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun'a "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" ve Özge Elif Kızıl'a ise "Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı" ödülleri verildi.

"Dünyanın gözü olmaya özen gösteriyoruz"

Etkinlikte konuşan FOTON Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı, derneğin kuruluş amacını ve hikayesini anlatarak, ilk etkinliklerini Covid-19 pandemisi zamanında yaptıklarını söyledi.

Helvacı, 2025'te de fotoğrafçılığa dair büyük etkinlikler yapmayı hedeflediklerini belirterek, "2025'te hiçbir haftamız boş değil. 20 ilde fotomaraton var. Yurt dışında da olacak." dedi.

"Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" ödülünü alan Tahsin Ceylan, insanların soluduğu havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak denizlerin korunması konusunda aynı hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez. Biz de su altı fotoğrafçıları ve videocuları olarak çektiğimiz görüntülerle bu sessiz dünyanın sesi olmaya, gözü olmaya özen gösteriyoruz. Şu anda Marmara Denizinde müsilaj oldukça farklı yerlerde bir haftadır ortaya çıkmaya başladı. Yayılmaya devam ediyor."

"Istanbul Photo Awards çok önemli bir yarışma"

AA adına ödül alan AA foto muhabiri İsa Terli ise şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı adına Istanbul Photo Awards'ta Rami Kütüphanesinde yaptığımız sergi güzel bir etkinlikti. Gazetecilik anlamında tüm dünyanın nabzını tutan Istanbul Photo Awards çok önemli bir yarışma. Habercilik ve fotoğraf anlamında fotoğrafa en çok desteği veren Türkiye'nin en büyük kurumu Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." dedi.

"Yılın Genç Yetenek Ödülü" Ahmet Dağdelen'e, "Yılın FOTON Özel Ödülü" İzzet Keribar'a, "Yılın Onur Ödülü" de Tahsin Aydoğmuş'a layık görüldü.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreninde "Yılın Astro Fotoğrafçısı" Betül Türksoy, "Yılın Doğum/Bebek Fotoğrafçısı" Dilek Karamusaoğlu, "Yılın Drone Fotoğrafçısı" Ekrem Şahin, "Yılın Düğün Fotoğrafçısı" Ferda Nil Arslan, "Yılın Sahne Fotoğrafçısı" Zeynep Gölgesiz, "Yılın Kuş Fotoğrafçısı" Ercan Üç, "Yılın Manzara Fotoğrafçısı" Aytek Çetin, "Yılın Moda Fotoğrafçısı" Semih Palancı, "Yılın Portre Fotoğrafçısı" Ozan Güzelce, "Yılın Reklam Fotoğrafçısı" Cengiz Yanık, "Yılın Seyahat Fotoğrafçısı" Velit Gazel, "Yılın Sokak Fotoğrafçısı" Serkan Tekin, "Yılın Spor Fotoğrafçısı" Ozan Emre Oktay, "Yılın Yemek Fotoğrafçısı" Funda Gültürk, "Yılın Kavramsal Fotoğrafçısı Ödülü" Ersin Berk, "Yılın Fotoğraf Yayıncılığı" Photoline, "Yılın Fotoğrafa Değer Katan Kurum Ödülü" Orhan Holding ve "Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü" ise Fadime Aygün'ün oldu.