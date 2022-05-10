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"5. Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı" yarın başlayacak

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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'5. Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı' yarın başlayacak

Elginkan Vakfı tarafından 2013'ten itibaren iki yılda bir düzenlenen Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı'nın beşincisi yarın başlayacak.

Elginkan Vakfı tarafından 2013'ten itibaren iki yılda bir düzenlenen Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı'nın beşincisi yarın başlayacak.

Kurultayda, geçmişten bugüne yazılmayan Türkçe ile Türkçenin art ve eş zamanlı değişkenleri ana konusu etrafında, Türkçe, Türk işaret dili, meslek dilleri, gizli diller gibi başlıklar konuşulacak.

"Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili" sergisinin açılışının ardından başlayacak kurultay, açılış konuşmalarının ardından Doğan Hızlan yönetimindeki açık oturumla devam edecek.

Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül ve Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen'in ev sahipliğinde gerçekleşecek kurultayda, konunun uzmanı akademisyenlerin katılımıyla 9 oturum düzenlenecek.

Kurultay programı hakkında detaylı bilgiye, "www.elginkanvakfikurultayi.org/kurultay-programi" adresinden ulaşılabilecek.

Kurultay, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

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