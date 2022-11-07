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5. Dünya Ödül Sahipleri Forumu Shanghai'da Düzenleniyor

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5. Dünya Ödül Sahipleri Forumu Shanghai'da Düzenleniyor

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Dünya Ödül Sahipleri Forumu'nda Dünya Ödül Sahipleri Birliği (WLA) Başkanı ve 2006 Kimya dalında Nobel Ödülü sahibi Roger Kornberg, açılış töreninde konuşma yapıyor, 6 Kasım 2022.

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Dünya Ödül Sahipleri Forumu'nda Dünya Ödül Sahipleri Birliği (WLA) Başkanı ve 2006 Kimya dalında Nobel Ödülü sahibi Roger Kornberg, açılış töreninde konuşma yapıyor, 6 Kasım 2022. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenlenen iki günlük 5. Dünya Ödül Sahipleri Forumu, Nobel Ödülü kazanan 27 kişi de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanmış 60 bilim insanının katılımıyla Pazar günü Shanghai'da başladı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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