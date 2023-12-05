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5. Dünya Medya Zirvesi'nde Kunming İnisiyatifi Kabul Edildi

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Çin'in Kunming kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nde temsilciler, Kunming İnisiyatifi'ni kabul etti. Zirvede medya gelişimini desteklemek ve küresel güveni artırmak teması çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

KUNMİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan temsilciler, Salı günü zirvenin açılışında Kunming İnisiyatifi'ni kabul etti.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'ne 30'a yakın ülke ve bölgeden medya kuruluşları, uluslararası örgütler ve düşünce kuruluşları da dahil olmak üzere yaklaşık 80 kuruluştan 300'ü aşkın temsilci katılıyor.

5. Dünya Medya Zirvesi Kunming İnisiyatifi'ne göre, temsilciler "Küresel Güveni Artırmak, Medya Gelişimini Desteklemek" teması çerçevesinde kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Temsilciler ayrıca, dijital çağda dünya medya sektörünün karşılaştığı fırsat ve zorlukları analiz etti, ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvikinde medyanın rolü ve sorumluluğunu araştırdı ve insanlığın kalkınmasıyla ilgili haberleri daha iyi aktarmanın ve dünyanın ortak kalkınmasını desteklemenin yollarını tartıştı.

İnisiyatif, küresel medyanın Dünya'daki tüm canlılardan oluşan bir topluluk kavramını desteklemesi, tüm ülkelerin ekolojik ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınmasını takip etmesi, çevrenin insanlara fayda sağladığı değerleri teşvik etmesi, ayrıca uluslararası toplumu insan ve doğa arasında uyumun olduğu, ekonomi ve çevrenin eşgüdümlü ilerlediği ve tüm ülkelerin ortak şekilde kalkındığı bir anavatan inşa etmeye teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor.

İnisiyatifte ayrıca, küresel medyanın kent ve işletmelerin hikayelerini başarılı şekilde aktarabileceği, ülke imajını farklı perspektiflerden sunabileceği ve farklı kültürlerin etkileşim ve temasları ile farklı değerlerin anlaşılmasını teşvik edebileceği belirtiliyor.

İnisiyatife göre medya; 5G, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve enformasyon devriminde elde edilen diğer başarılardan akılcı şekilde faydalanmalı, haber alma ve yayma yöntemlerini yenilemeli, akıllı ve dijital dönüşümü hızlandırmalı ve dünya ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeye devam etmeli.

Temsilciler, zorlukların üstesinden gelinmesi ve karşılıklı fayda sağlayan kalkınma hedefinin başarılması yönünde zirvenin karşılıklı anlayışı artırdığı, dostlukları derinleştirdiği, uzlaşıyı güçlendirdiği ve küresel medya işbirliğini artıracağı inancını taşıyor.

4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen zirveye Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyalet yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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