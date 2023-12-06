5. Dünya Medya Zirvesi'nde Çin'in başarıları övgü aldı

ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

1. 5. Dünya Medya Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Çin'in kalkınmasından oldukça etkilendiklerini belirten 5. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları, ülkenin altyapı inşası, teknolojik ilerleme ve ekolojik koruma alanlarındaki başarılarına övgüde bulundu.

"Binaların ve altyapının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Bence Çin son 20, 30 yılda inanılmaz bir şekilde değişti. Avrupalı bir insan için bu çok büyük bir fark. Gördüğüm kadarıyla çok hızlı bir modernleşme söz konusu. Bu yüzden gerçekten çok etkilendim."

"Bu etkileyici, Batılılar olarak bizler için çok önemli, çok etkileyici olan bir teknolojik ilerlemeye sahipsiniz.

Aynı zamanda ekolojik bir duyarlılığa da sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Bu konuda çok dikkatlisiniz. Sokaklarda çok sayıda elektrikli araba gördüm, dolayısıyla bunun sadece sizin için değil, hem gezegen açısından hem de herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. Batı dünyasındaki bizler için de oldukça önemli."

"Bu benim Çin'e ikinci ziyaretim ve dürüst olmak gerekirse, Çin'deki teknolojik ilerlemelere, altyapıya ve yeni şehirlerdeki önemli gelişmelere hayran kaldım."

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming şehrinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nin 2. aşamasına yaklaşık 30 ülke ve bölgeden medya kuruluşları, uluslararası örgütler ve düşünce kuruluşları dahil olmak üzere yaklaşık 80 kurumdan 300'den fazla temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming kentinden bildiriyor. (XHTV)