Üye Girişi
Haberler

5. Dünya Medya Zirvesi'nde Çin'in başarıları övgü aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kalkınmasından etkilenen 5. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları, ülkenin altyapı inşası, teknolojik ilerleme ve ekolojik koruma alanlarındaki başarılarını övdü. Zirveye 30 ülkeden 300'den fazla temsilci katıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

1. 5. Dünya Medya Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Çin'in kalkınmasından oldukça etkilendiklerini belirten 5. Dünya Medya Zirvesi katılımcıları, ülkenin altyapı inşası, teknolojik ilerleme ve ekolojik koruma alanlarındaki başarılarına övgüde bulundu.

"Binaların ve altyapının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Bence Çin son 20, 30 yılda inanılmaz bir şekilde değişti. Avrupalı bir insan için bu çok büyük bir fark. Gördüğüm kadarıyla çok hızlı bir modernleşme söz konusu. Bu yüzden gerçekten çok etkilendim."

"Bu etkileyici, Batılılar olarak bizler için çok önemli, çok etkileyici olan bir teknolojik ilerlemeye sahipsiniz.

Aynı zamanda ekolojik bir duyarlılığa da sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Bu konuda çok dikkatlisiniz. Sokaklarda çok sayıda elektrikli araba gördüm, dolayısıyla bunun sadece sizin için değil, hem gezegen açısından hem de herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. Batı dünyasındaki bizler için de oldukça önemli."

"Bu benim Çin'e ikinci ziyaretim ve dürüst olmak gerekirse, Çin'deki teknolojik ilerlemelere, altyapıya ve yeni şehirlerdeki önemli gelişmelere hayran kaldım."

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming şehrinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nin 2. aşamasına yaklaşık 30 ülke ve bölgeden medya kuruluşları, uluslararası örgütler ve düşünce kuruluşları dahil olmak üzere yaklaşık 80 kurumdan 300'den fazla temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Dünya Çin Uluslararası İlişkiler Medya Teknoloji Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title