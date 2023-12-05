5. Dünya Medya Zirvesi Kunming'de Başladı
Çin'in Kunming kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi ve 2. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, medyanın modernleşme sürecindeki önemi vurgulandı ve işbirliği çağrısı yapıldı.
KUNMİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi ve 2. Yunnan Uluslararası İletişim Forumu'nun açılış töreni, 5 Aralık 2023.
4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen zirveye, 30'a yakın ülke ve bölgeden 80'i aşkın kuruluşun 300'den fazla temsilcisi katılıyor.(Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)