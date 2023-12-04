5. Dünya Medya Zirvesi Guangzhou'da Gerçekleşti

Guangzhou kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'ne 100'den fazla ülke ve bölgeden 200 kurumun temsilcisi katıldı. Zirvede, küresel güvenin artırılması ve medya gelişiminin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

GUANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinin Nansha bölgesinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi kapsamında paralel oturumda konuşan bir temsilci, 4 Aralık 2023.

Zirveye 100'den fazla ülke ve bölgeden, aralarında medya kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerin de bulunduğu yaklaşık 200 kurumun 450'yi aşkın temsilcisi katıldı.

"Küresel güvenin artırılması, medya gelişiminin teşvik edilmesi" temasına odaklanan katılımcılar, daha parlak bir geleceğin inşasına medya gücüyle katkıda bulunmak üzere kapsamlı tartışmalar gerçekleştiriyor. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)