5 çocuğun yaralandığı kazada dedeye, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza

AKSARAY'da, Yavuz Ataka'nın (15) izinsiz alıp 4 arkadaşıyla birlikte kaza yaptığı otomobilin sahibi dedesine 'ehliyetsiz araç kullandırmak'tan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

AKSARAY'da, Yavuz Ataka'nın (15) izinsiz alıp 4 arkadaşıyla birlikte kaza yaptığı otomobilin sahibi dedesine 'ehliyetsiz araç kullandırmak'tan 8 bin 190 lira para cezası kesildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkeze bağlı Sevinçli köyü yolunda meydana geldi. Yavuz Ataka'nın izinsiz alıp, 4 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktığı dedesine ait 68 AAR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, Yavuz Ataka ile arkadaşları Yakup Karakaya (15), İlyas Karaoğlan (14) Ramazan Efe Tekbaş (16) ve Ömer Faruk Koçaoğlan (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Yavuz Ataka'nın dedesine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.