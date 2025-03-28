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5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Robot ve Yeni Teknolojileri Sergileyecek

5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Robot ve Yeni Teknolojileri Sergileyecek
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Çin'in Hainan eyaletinde 13-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda, 71 ülkeden 4.100'den fazla marka en yeni insansı robot ve yapay zeka ürünlerini tanıtacak.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 13-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda önde gelen yerli ve uluslararası şirketlerin en yeni insansı robotları sergilenecek.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Sheng Qiuping perşembe günü düzenlediği basın toplantısında küresel ticaret ve tüketim eğilimleri için önemli bir platform olan fuara 71 ülke ve bölgeden 4.100'den fazla markanın katılacağını söyledi.

Sheng, Çin Ticaret Bakanlığı ve Hainan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu yılki fuarda yapay zeka ve alçak irtifa hava ulaşımı da dahil olmak üzere ortaya çıkan tüketim eğilimlerinin vurgulanacağını ve küresel şirketlerin yeniliklerinin tanıtılacağını ifade etti.

Etkinlikte en yeni teknolojilerin ve ürünlerin sergileneceği özel bir tüketim teknolojisi alanı oluşturulacak ve insansı robotlar fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer alacak.

Huawei, Tesla, Unitree ve Rokid gibi önde gelen teknoloji şirketleri, insansı robotlardan artırılmış gerçeklik gözlüklerine kadar yapay zeka destekli en son tüketici ürünlerini tanıtacak.

Çin'in tüketici ürünlerine odaklanan ulusal düzeydeki tek fuarı olan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Asya-Pasifik bölgesinin en büyük tüketici fuarı konumunda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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