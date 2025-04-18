5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Rekor Katılımla Sona Erdi
Hainan eyaletinin Haikou şehrinde düzenlenen fuara 71 ülkeden 1.767 firma katıldı. Profesyonel alıcı sayısı geçen yıla göre %10 artışla 60.000'i aştı.
HAİKOU, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı cuma günü sona erdi. Fuara bu yıl 71 ülke ve bölgeden 1.767 şirket ve 4.209 tüketici markasının katılmasıyla rekor kırıldı. Fuara geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artışla 60.000'den fazla profesyonel alıcı katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel