5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Rekor Katılımla Sona Erdi

HAİKOU, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı cuma günü sona erdi. Fuara bu yıl 71 ülke ve bölgeden 1.767 şirket ve 4.209 tüketici markasının katılmasıyla rekor kırıldı. Fuara geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artışla 60.000'den fazla profesyonel alıcı katıldı.