5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda Geleceğin Robotları Tanıtıldı
Hainan eyaletinin Haikou şehrinde düzenlenen fuarda, yapay zeka destekli robotlar günlük yaşamın geleceğine dair yenilikçi uygulamalarla sergilendi.
HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda bu yıl tanıtılan son teknoloji ürünü robotlar geleceğin teknolojisi ortaya koyuyor. Fuarda yapay zeka destekli işlevleri ve gerçek hayat uygulamalarının sergilendiği robotlar, günlük yaşamın geleceğine bir bakış açısı sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel