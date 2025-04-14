5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda Geleceğin Robotları Tanıtıldı

HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda bu yıl tanıtılan son teknoloji ürünü robotlar geleceğin teknolojisi ortaya koyuyor. Fuarda yapay zeka destekli işlevleri ve gerçek hayat uygulamalarının sergilendiği robotlar, günlük yaşamın geleceğine bir bakış açısı sunuyor.