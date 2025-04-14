5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Haikou'da Başladı
13 Nisan'da Haikou'da kapılarını açan fuar, İngiltere'nin onur konuğu olduğu etkinlikte, moda, güzellik ve ev eşyaları alanlarında birçok marka sergileniyor. Fuar 18 Nisan'a kadar açık kalacak.
HAİKOU, 14 Nisan (Xinhua) -- 13 Nisan'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da kapılarını açan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı 18 Nisan'a kadar sürecek. Bu yılın onur konuğu ülkesi olan İngiltere'ye ayrılan 1.300 metrekarenin üzerindeki alanda moda, güzellik ve ev eşyaları alanlarında faaliyet gösteren 53 marka sergileniyor. İlk kez konuk kent olarak katılan Beijing ise 400 metrekarelik temalı bir sergi alanına sahip.
Kaynak: Xinhua / Güncel