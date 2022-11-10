5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Toplam 73,5 Milyar ABD Doları Tutarında Geçici Anlaşmalar İmzalandı
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SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Perşembe günü Shanghai'da sona erdi.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Perşembe günü Shanghai'da sona erdi. Fuar kapsamında, bir yıllık mal ve hizmet alımı için toplam 73,5 milyar ABD doları değerinde geçici anlaşmalar yapıldı.
CIIE Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Chenghai basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu rakamın geçen yılki rakamdan yüzde 3,9 artışa işaret ettiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel