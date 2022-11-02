5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 145 Ülke, Bölge ve Uluslararası Örgüt Katılıyor

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Organizasyon komitesi Salı günü yaptığı açıklamayla toplam 145 ülke, bölge ve uluslararası örgütten temsilcilerin önümüzdeki günlerde Shanghai'da düzenlenecek 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacağını duyurdu.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki sergi alanı görülüyor, 31 Ekim 2022. 5. CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da yapılacak. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Organizasyon komitesi Salı günü yaptığı açıklamayla toplam 145 ülke, bölge ve uluslararası örgütten temsilcilerin önümüzdeki günlerde Shanghai'da düzenlenecek 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacağını duyurdu.

CIIE Bürosu Direktör Vekili Sun Chenghai, düzenlediği basın toplantısında, dünyada ilk 500 arasındaki bazı şirketler de dahil olmak üzere sektörlerinde önde gelen 284 işletmenin bu yılki fuara katılacağını söyledi.

Ekin tohumları sektörü ve yapay zeka sektörü için yeni sergi alanlarının açılacağı 5. CIIE'de yüzlerce tüketici, tarım, teknoloji ve hizmet ürünü tanıtılacak.

CIIE sırasında düzenlenecek olan Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 2022 Dünya Açıklık Raporu yayımlanacak. Sun'un verdiği bilgilere göre bu yılki forum 20'den fazla alt foruma ev sahipliği yapacak.

5. CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da yapılacak. Dünyanın ulusal düzeydeki ilk ithalat temalı fuarı olma özelliğine sahip CIIE, 2018'den bu yana Çin'in doğusundaki bu metropol kentinde düzenleniyor.