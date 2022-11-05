5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı Güncel Haberler SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde bulunan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojileri sergi alanı görülüyor, 5 Kasım 2022. 5. SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde bulunan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojileri sergi alanı görülüyor, 5 Kasım 2022. 5. CIIE 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da yapılacak. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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