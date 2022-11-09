5. Cııe Fuarındaki Görsel Algılama Teknolojileri Güncel Haberler Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında bir ziyaretçi ZEISS standında göz cerrahisi için geliştirilen bir dijital mikroskobu deneyimliyor, 6 Kasım 2022. Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında bir ziyaretçi ZEISS standında göz cerrahisi için geliştirilen bir dijital mikroskobu deneyimliyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Gelişmiş görsel algı deneyimini kafanızda canlandırabiliyor musunuz? Büyüleyici ürünler ve teknolojiler, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sizleri bekliyor. Ziyaretçilerin bir dizi canlı görsel deneyime erişebileceği 5. CIIE, Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da 5-10 Kasım'da düzenleniyor. Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen bir elektronik endoskop, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) ziyaretçiler Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojileri sergi alanında sanal gerçeklik (VR) cihazlarını deneyimliyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) ZEISS standında sergilenen göz cerrahisi için geliştirilmiş bir dijital mikroskop görülüyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) ziyaretçiler Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojileri sergi alanında sanal gerçeklik (VR) oyun kapsüllerini deneyimliyor, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir ziyaretçi, Qualcomm'un standında genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisini deneyimliyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bir katılımcı Canon'un standında karma gerçeklik (MR) sistemini tanıtıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojileri sergi alanında ziyaretçiler sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla etkileşimli bir oyun deneyimliyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai 6 Kasım Güncel Haberler

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