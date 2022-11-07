5. Cııe'de Sergilenen Otomobiller
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SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki (Shanghai) 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında Japon otomobil üreticisi Toyota'nın sürücüsüz taksisini inceleyen ziyaretçiler, 6 Kasım 2022. 5.
SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki (Shanghai) 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında Japon otomobil üreticisi Toyota'nın sürücüsüz taksisini inceleyen ziyaretçiler, 6 Kasım 2022.
5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenleniyor. Fuarda birçok yeşil, düşük karbonlu araç sergileniyor. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)