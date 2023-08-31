5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Türkiye ve Azerbaycan'da toplanacak

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5'incisi Türkiye ve Azerbaycan'da toplanacak.

Forum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında düzenlenecek forumun, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumları ve yurtdışı temsilcilikleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Derneği ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜRKSOY tarafından da desteklendiği belirtilen 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nda "Türk Dünyasında Ortak Değerler Üzerinden Milli Eğitim, Bölgesel Ekonomi ve Kültür İşbirliği ile Turizm ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışları, Küresel Sistemde Gelecek Tasavvuru" konuları ele alınacak.

Açılış programının 12 Aralık'ta Ankara'da, oturumlarının da 8-9 Haziran 2024'te Bakü'de yapılacağı belirtilen forumun, Türk devletleri, yurt dışı akraba toplulukları ve bölge ülkelerinin katılımlarıyla iki ülkede de çok uluslu ve çok oturumlu olarak icra edileceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Ömer Erdoğan, daha önce 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Kırgızistan ve Türkiye'de, iki ülke cumhurbaşkanlarının da katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucumuz Cengiz Aytmatov'un doğum günü olan 12 Aralık tarihinde başlayacağımız forumu vefat günü olan 10 Haziran tarihine kadar altı aylık bir süreç içerisinde gerçekleştireceğiz. 12 Aralık 2023'te açılış programımızı Ankara'dan başlatıyoruz. Bakanlar düzeyinde ve yabancı temsilcilikler katılımıyla icra edeceğimiz oturum 'İnsan için zor olan her gün insan kalmaktır' mottosuyla sunulacak. Forumun oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanacak. Sahasında uzman uluslararası akademisyenlerin sunumlarıyla tamamlanacak forumun kapanış programı ise 10 Haziran 2024 tarihinde olacak."

"Üç ülke ortaklığında yapılan etkinliklere bir yenisini daha eklemiş olacağız"

Devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmesi projelendirilen kapanış oturumuna Türkiye, Kırgızistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının da davetli olacağını belirten Erdoğan, 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu ile Türkiye, Kırgızistan ve Azerbaycan ortaklığında yapılan etkinliklere bir yenisini daha eklemiş olacaklarını kaydetti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev'in de bu yıl 5'incisi yapılacak forumla ilgili görüşlerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) 2040 Vizyon Belgesi'nde belirtilmiş hedefler doğrultusunda Türk dünyasında gençlik hareketliliği değişimi ve eğitimi konularında ortak projelerle gençlik işbirliğini kapsayacak projeler üzerinde daha da yoğunlaşacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortak Türk tarihi, ortak Türk kültürü, ortak Türk dili ve edebiyatı ve coğrafyası ile ilgili bilimsel ve analitik araştırmaları yoğunlaştırma ve üye devletlerdeki okul müfredatlarında bu konulara ilişkin seçmeli dersleri destekleme ve ortak ders kitabı projelerini olgunlaştırma çabalarımız kesintisiz devam etmektedir. 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 'ortak ders kitabı' konusunu gündemine alıp uluslararası düzeyde tartışmaya açmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız olarak konunun hassasiyetine binaen her türlü bilgi paylaşımı, akademik katkı ve desteğimizi sağlayacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise küresel dünyanın çevre sorunlarını çözümlemede insan hakları yönünden evrensel ahlaki değerlerin esas alınması gerektiğine işaret ederek, "Bakanlığımız 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'na her türlü teknik ve bilgi desteğini sağlayacak. Dost ve kardeş Kırgızistan'ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise açıklamada, şunları kaydetti:

"Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu sadece Kırgızistan'ın, Türkiye'nin ve Türk dünyasının değil aynı zamanda insanlığın ortak değeri olma rüştünü ispat etmiştir. Forum 1986 yılından günümüze insanlığın geleceğe yönelik ümidine, bağımsızlık aşkına, insanın ayakta ve hayatta kalma çabasına, insanlığa bir değer olarak sunulmasına işaret fişeği olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türk dünyası kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik her türlü çabaya destek veriyoruz. Bu forum da bunlardan birisi. Projenin, Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümünde start alması dolayısıyla Kırgız kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki çok başarılı bir forum gerçekleştirilecektir."

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı da olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da "Bizim tarihimizi, geleneğimizi, örfümüzü, değerlerimizi en iyi anlatan yazarımız Cengiz Aytmatov'un kurucusu olduğu ve adının verildiği 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu başta Kırgızistan olmak üzere Türk halklarının ve Türk dünyasının kimliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak projeye paydaş olmaktan ve gerekli katkı ve desteği sağlamaktan son derece gururluyuz. Bu vesileyle Kırgız halkının 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ise forumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyada vicdanın ve insanlığın sesi olan, küresel düşünürümüz Aytmatov'un başlattığı Issık Göl Forumu'nun 5'incisini düzenleme kararı alan Türkiye devletini saygıyla anıyorum. Kırgızistan'a ve Kırgız halkına bizim hassasiyetimizle sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve Forum Heyeti Başkanı Sayın Ömer Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hazırlıkların bizim bağımsızlık günümüz olan 31 Ağustos'ta başlaması ise ayrıca anlamlı, tebrik ediyorum."