5. Brıcs Zirvesi Salı Günü Güney Afrika'da Başlıyor
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JOHANNESBURG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda 15. BRICS zirvesiyle ilgili elektronik ekranlar görülüyor, 16 Ağustos 2023. 15. BRICS zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek.
JOHANNESBURG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda 15. BRICS zirvesiyle ilgili elektronik ekranlar görülüyor, 16 Ağustos 2023.
15. BRICS zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek.(Fotoğraf: Chen Cheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel