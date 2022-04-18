5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı - Haberler

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5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı

KOCAELİ'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacak olan örgüt üyesi, polisin operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacak olan örgüt üyesi, polisin operasyonu ile yakalandı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının,  Kocaeli'de kundaklama tarzında eylem yapılması yönünde talimat verdiğini, halk otobüslerinin kundaklanması için keşif yapıldığı, yapılan keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiğini belirledi. Polisin operasyonu ile eylem hazırlığındaki örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan kişi, kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli'de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf etti. Gözaltına alının örgüt üyesinin sorgusu devam ediyor.

 


5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı

5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı

5 bin dolar karşılığında halk otobüslerini kundaklayacaktı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Kocaeli, dolar, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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