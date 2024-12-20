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5 Ayrı Organize Suç Örgütüne Operasyon: 38 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen 'Hücre' operasyonları sonucunda 38 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve 4 adet lüks aracın ele geçirildiği belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre" operasyonları sonucu yakalanan 38 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3'ünün işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonları sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilerek yaklaşık 9 milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Manisa'da E.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum'da E.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T.'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T.'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul'da T.K'nın elebaşılığını yaptığı, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada jandarma tarafından düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı. 24'ü tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3'ünün işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren hahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

5 Ayrı Organize Suç Örgütüne Operasyon: 38 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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