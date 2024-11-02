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5. Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Rize'de Yapıldı

5. Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Rize'de Yapıldı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen '5'inci Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması'nda dereceye giren atmacaların eğiticileri ödüllendirildi. Yarışma, kuşların tüy rengi ve kafa yapıları gibi özelliklerinin değerlendirildiği zorlu bir sınav şeklinde gerçekleştirildi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, '5'inci Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması' düzenlendi. Atmacalardan dereceye girenler için eğiticileri kupayla ödüllendirildi.

Ardeşen'de düzenlenen 'Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması'nın 5'incisi, Belediye Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe kayıt yaptıran atmaca sahipleri, jüri önünde zorlu sınava çıktı. 'Kızıl', 'beyaz', 'kara' ve 'sarı' kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada; kuşlar, tüy renginden kafa yapılarına kadar incelenip değerlendirildi. Yarışmanın ardından, bırakıldığı yerden havalanan şahinin gösterisiyle devam eden etkinlik, dereceye girenlere kupa verilmesiyle sona erdi.

'600 YILLIK KÜLTÜR'

Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, atmacanın Karadeniz insanıyla ortak özelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Bu aslında 500-600 yıl öncesine dayanan bir kültür. Atmacanın 3 özelliği var; hızlı, güçlü ve dayanıklı bir hayvan. Karadeniz insanını yansıttığını düşünüyorum. Bu türle bir bağ kurup, evlat gibi besliyorlar. 3-4 aylık bir süreç içerisinde bakımı yapıp, sonradan tekrar doğaya salıyorlar. Bu avcılık değil, kültürdür" dedi.

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün de "Ben de ilkokul zamanında atmaca yakalamak amacıyla kullanılan kuşu yakalamak için ciddi zaman harcadım. Benim de babam bir dönem evde atmaca besledi. Benim de beslediğim dönem olduğu için hiç yabancı değilim. Ben de bu kuşlarımızı çok severim. Bu iş bir hayvan sevgisidir. İnsanımız bu hayvanları geçici olarak alıkoyarken, hayvanlara aşık olup sevdalanırlar" diye konuştu.

'DOĞAYA SALACAĞIZ'

Yarışmaya atmacasıyla katılan 8'inci sınıf öğrencisi Emin Şişmanlar (13) ise "İki senedir atmaca besliyorum. Bu işi çok severek yapıyorum ve uzun süre yapmaya devam edeceğim. Atmacama evimde bakıyorum. Evimin en güzel yerini ona ayırdım. Atmacama haşlanmış yumurta, yürek ve vitamin alsın diye sütle yumurtayı karıştırarak veriyorum. Boş zamanlarımda ise seviyorum. İlk başta pençesini taktığı için korksam da zamanla insana alışıyor. Bunu daha sonra doğaya salacağız. Biz bunları alıp senelerce saklamıyoruz. Yine doğasında uçmaya devem edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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